Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо возвращение захваченных РФ кораблей и предстоящий саммит нормандской четверки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

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"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах Президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит взаимоотношения между народами двух стран.

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Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.