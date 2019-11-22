Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо возвращение захваченных РФ кораблей и предстоящий саммит нормандской четверки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава Украинского государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.
"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах Президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.
Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит взаимоотношения между народами двух стран.
Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.