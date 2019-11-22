Ассоциация адвокатов и Всемирная ассоциация медицинского права договорились улучшить законодательство о правах детей на медпомощь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НААУ.

В 2019 году весь мир отмечает 30 годовщину принятия одного из важнейших документов – Конвенции ООН о защите прав ребенка. Она является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым широкому спектру прав детей. 54 статьи Конвенции акцентируют внимание на правах юного поколения вне зависимости от национальности, пола или религии. В том числе права детей в сфере здравоохранения.

"Сегодня исполняется годовщина, когда была принята Конвенция ООН о правах ребенка. Мы очень много внимания уделяем правам ребенка и занимаемся защитой прав детей. У нас есть специальный проект, который называется "Адвокат ребенка". В нем уже приняли участие сотни адвокатов из всей страны, мы делаем его по всем регионам. И он построен на базе Высшей школы адвокатуры НААУ", - сказал адвокат, заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

Он отметил, что этот проект чрезвычайно важный, потому что ребенок является специальным субъектом права, который требует дополнительной, возможно более широкой защиты.

По словам Гвоздия, практические рекомендации по формированию правовой концепции здравоохранения, "дружественной" для ребенка, разрабатывает отдельный комитет НААУ – медицинского и фармацевтического права и биоэтики. Именно этот Комитет совместно с Комитетом по вопросам образования Всемирной ассоциации медицинского права договорились о сотрудничестве, которое будет полезным для украинских адвокатов с точки зрения получения опыта и усовершенствования своих профессиональных навыков в сфере медицинского права.

"Мы будем развивать сотрудничество, прежде всего, в сфере образования и науки. Также будем привлекать к Всемирной ассоциации больше новых участников, интересующихся вопросами медицинского права в Украине. Именно эта организация объединяет медицинских работников, юристов, судебно-медицинских экспертов. Поэтому наши адвокаты получат возможность присоединиться к разным мероприятиям в этом направлении", - отметила глава Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ Ирина Сенюта.

Как отметил генеральный секретарь Всемирной ассоциации медицинского права, профессор Кеннет Бергер, права ребенка – очень важны для справедливого демократического общества.

"Мы не можем решить эти проблемы в одностороннем порядке. Есть необходимость обсуждать их открыто на глобальном уровне. Наша задача – обеспечить защиту детей во всех уголках мира. Важно, чтобы юристы, судебная власть и регуляторные органы услышали о потребностях детей и смогли вовлечься в процесс их решения", - прокомментировал Бергер.

Участники круглого стола также обсудили роль и значение Конвенции ООН по правам ребенка для национальной правовой системы, ключевые акценты международного сообщества о правах ребенка, отчет Совета Европы, представленный 13-14 ноября 2019 года на тему "Защита детей от бедности: значение прав в СЕ" , проблемы в правореализации и правоприменении в аспекте обеспечения прав ребенка в сфере здравоохранения.

Также во время мероприятия представители правовой и медицинской отрасли подготовили резолюцию во все органы власти в Украине. В ней они подчеркивают необходимость обеспечения наилучших интересов ребенка и введение правовой концепции здравоохранения, "дружественной" для ребенка.