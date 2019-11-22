Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус

Об этом Абромавичус сказал в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за того, что я захожу на конкретные задачи, из-за того, что я захожу на сложный период трансформации компании, я принял для себя решение, что не буду получать высокую заработную плату", - пояснил он.

На уточняющий вопрос о том, сколько именно он получает за свой труд, гендиректор "Укроборонпрома" ответил, что около 5000 гривен.

При этом Абромавичус подтвердил информацию журналистки о том, наблюдательный совет госконцерна недавно предлагал ему значительно большую сумму. Но не смог подтвердить, что это сума якобы составляла $75 тысяч, заявив, что не помнит точных цифр.

"Наблюдательный совет, исходя из существующего законодательства, исходя из существующего постановления кабинета министров о вознаграждении руководителей самых крупных государственных компаний, сделал предложение мне. От которого я отказался", - рассказал он.

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"У меня 23 года успешной карьеры в частном секторе, я не нуждаюсь в таком финансовом поощрении. Поэтому мы с моей супругой посидели, подумали и решили, что пока будут серьезные проблемы с задолженностью по зарплате на предприятиях "Укроборонпрома", я лично назначать себе большую зарплату путем принятия решений наблюдательным советом не буду", - добавил Абромавичус.

Также, по его словам, зарплаты заместителей гендиректора "Укроборонпрома" нельзя сравнивать с зарплатами руководителя "Нафтогаза", они "на порядок ниже".

"Цифры я сейчас не хочу публиковать, но это не пять тысяч гривен. Но и не $60 тысяч, как у некоторых заместителей генеральных директоров самых крупных государственных компаний", - сказал Абромавичус.

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Айварас Абромавичус руководит госконцерном "Укроборонпром" с августа 2019 года.