Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - написала Зеркаль.

Она также отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила Зеркаль.

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По словам дипломата, Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а речи агентов будут открытыми.

"Относительно доступа общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Таким образом, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца", - подчеркнула Зеркаль.

В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

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