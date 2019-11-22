ГБР объявило в розыск работавшего на Россию подполковника СБУ, бежавшего из страны в 2017 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие государственную тайну. С целью избежания ответственности, злоумышленник пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

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Данное уголовное производство начато в январе 2018 года следователями Главного следственного управления СБУ, а 1 февраля 2019 года было передано для осуществления дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве.