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22.11.19 21:57

В сети опознали второго российского террориста Апостола, который пытал и убивал сирийца. ФОТО

В сети опознали второго российского наемника, который присутствует на видео, в котором террористы из ЧВК Вагнера пытают и убивают сирийца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер движения ИнфоНапалм Михаил Кузнецов. 

Он отметил: "На видеозаписях расчленителей и мясников из ГРУ\ГУ ГШ РФ (прикрытие ЧВК "Вагнер") можно услышать позывные "Волк" и "Памир". Про одного военного преступника с позывным "Волк" мы когда-то писали. Это Апостол Владислав Иванович, гражданин РФ и Республики Молдова, 13.01.1988 г.р., уроженец: Молдовы, Флорештский район, сел. Читулешть. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе российского оккупационного корпуса. Был уничтожен 7 февраля 2018 года ВВС США при атаке на завод CONOCO. Предположительно, это он орудует молотом на видеозаписях.

Р.S. Стоит обратить внимание, на однотипные тактические очки и электронные часы".

В сети опознали второго российского террориста Апостола, который пытал и убивал сирийца 01

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