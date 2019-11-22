"Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом. ВИДЕО

Прокомментировать аудиозаписи, якобы полученные в результате прослушки, Трубу просили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"За шоу, которые происходят с записями, я не могу нести ни малейшей ответственности. Шоу с записями - это не стиль работы Государственного бюро расследований", - ответил Труба.

По словам директора ГБР, с Офисом президента его ведомство "по мере надобности" проводит рабочие совещания, на которых также присутствуют руководители других правоохранительных органов.

"Но ни в коем случае ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - заявил Труба.

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"Период моей работы свидетельствует о том, что этот орган (ГБР. - Ред.) становится на ноги, и что этот орган - независимый. Только этим я могу пояснить большое количество провокаций.

Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

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