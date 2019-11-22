Коломойский: Приватбанк "вернется" мне в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - цитирует Коломойского издание.

Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка.

Он заявил, что завод справедливо требует компенсации от Приватбанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие будут штурмовать банк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".