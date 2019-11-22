Украина будет производить свою сыворотку от дифтерии, - Радуцкий

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы забыли, что Украина в советское время была одним из лидеров по производству вакцин и сывороток. Своих", - сказал Радуцкий

"И, кстати, есть два аборигена в этой стране, два дедушки-ученых, которые сохранили эти все колонии бактерий. Они есть, они хранятся в Украине. И сегодня Харьковский завод сказал только одну фразу: дайте нам от государства шестилетний заказ, и мы восстановим производство", - продолжил нардеп.

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По словам Радуцкого, идею восстановления производства отечественных сывороток от дифтерии поддержал президент Владимир Зеленский.

"И сейчас Минздрав и комитет работают над тем, что Украине не должна покупать (сыворотку. - Ред.) ни в Канаде, ни в у тех компаний...", - сказал Радуцкий.

"А 450 (доз сыворотки от дифтерии. – Ред.) – их просто поделить по-другому немножко надо, они есть", - добавил нардеп.

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