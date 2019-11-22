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22.11.19 23:40

Концентрация нефтепродуктов на месте аварии танкера в Одессе превышена в 90 раз

По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" на побережье Одессы превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

одесса,корабль

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин". Днем анализы показали превышение в 53 раза.

Мониторинг места загрязнения продолжается.

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Напоминаем, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

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