Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Она - не ангел", - сказал Трамп о Йованович.

"Эта посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве. Она не хотела его вешать", - пояснил американский лидер.

"Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - добавил Трамп.

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Представитель юридической команды Йованович сказал CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса а также госсекретаря США Майка Помпео, "как только они поступили из Вашингтона".

О задержках с доставкой портретов Трампа и Пенса в посольство в Киеве издание The Washington Post писало в 2017 году. Тогда журналисты связывали задержки с тем, что Трамп и Пенс не провели вовремя официальные фотосессии.

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