Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:

у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и дважды возле Красногоровки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия.

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Восемь обстрелов российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;

дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.



