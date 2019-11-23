Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.11.19 08:18

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП

22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:

Смотрите также: Российские войска обстреляли из ПТРК автомобиль с украинскими военнослужащими в н.п. Шумы - контужены трое воинов. ФОТО

Восемь обстрелов российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также: Украина - пятая в мире по количеству жертв взрывов мин, - доклад

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП 01
Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100