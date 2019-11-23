Украина чтит память жертв голодоморов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ко Дню памяти жертв голодоморов 23 ноября в столице состоится ряд траурных мероприятий.

В частности, траурные мероприятия пройдут на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей. В частности, участие в церемонии почтения памяти погибших от голодоморов примет Президент Владимир Зеленский.

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На территории Киева будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного характера и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим вследствие голодоморов в Украине.

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия". А до 29 ноября в Государственном архиве г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Кроме этого, в этот день в 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к почтению памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

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Напомним, в ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Наиболее масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Традиционно память жертв голодоморов украинцы чтят в четвертую субботу ноября.