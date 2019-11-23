Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке, - Рябошапка

Об этом, комментируя обыски в Одесской области, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это дело связано с вымогательством выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, к этому делу был причастен один из прокуроров Генпрокуратуры, и сейчас принимаются меры по проверке этой причастности и установлению вины каждого из группы лиц", - подчеркнул он.

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По словам генпрокурора, вчерашние обыски в Одессе связаны с делом о хищении денег чиновниками городского совета и коррупцией в Администрации морских портов.

"Проведен ряд обысков в Одесском городском совете, а также в структурных подразделениях горсовета и в одном из коммунальных предприятий. Проблема была связана с тем, что был создан искусственный долг, за который чиновники одесской мэрии предлагали расплатиться одесситам. Размер долга составлял более 100 миллионов гривен. Долг был искусственный, и компании, которые выкупили долг, аффилированы с чиновниками одесской мэрии", - пояснил генпрокурор.

Он уточнил, что правоохранители искали документы для подтверждения создания искусственного долга.

Рябошапка отметил, что некоторым чиновникам мэрии было сообщено о подозрении.

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В то же время глава ГПУ рассказал, что чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности госпредприятия примерно 54 млн грн.

"Это было связано с поставками определенной продукции, которая так и не была поставлена, а также с выполнением работ по реконструкции порта, которые не были проведены", - отметил Рябошапка.