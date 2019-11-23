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23.11.19 12:56

Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко

Пятый президент Украины планирует в канадском Эдмонтоне почтить память жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

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Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, искалечил людей физически и морально, не дал родиться целому поколению украинцев. Это преступление советско-российской империи не имеет срока давности", - отметил Порошенко. 

Он отметил, что миллионы украинцев по всему миру зажгут сегодня свечи в память о погибших от голодомора-геноцида.

"Вместе с украинской диаспорой буду молиться за души невинно убиенных украинцев у первого в мире памятника жертвам Голодомора, который появился в Эдмонтоне в далеком 1983 году", - сообщил Порошенко.

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"Призываю сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике. Украина помнит", - добавил он.

Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко 01

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