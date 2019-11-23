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23.11.19 13:13

За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб

Санитарные потери противника составили еще 10 человек. Также оккупационные войска потеряли один БПЛА.

война,ато,оос

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек - это санитарные потери", - сказано в сообщении.

Помимо этого, оккупанты потеряли один беспилотный летательный аппарат.

В штабе ООС добавили, что военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб 01

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