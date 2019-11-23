Судно с украинцами на борту задержали у берегом Малайзии

Первым о задержании судна сообщило издание Star, информирует Цензор.НЕТ. В его сообщении указано, что судно задержали возле восточного побережья Джохора.

Директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян сообщил, что двух членов экипажа были переданы властям до выяснения обстоятельств. По его словам, за то, что судно незаконно бросило якорь, морякам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет ", - сказал Наян.

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Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" подтвердил факт задержания судна.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - сказал он.

Сейчас консул установил контакт с экипажем и обсудили алгоритм дальнейших действий, добавил Кирилич.

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