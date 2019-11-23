ПЦУ в оккупированном Симферополе отслужила панихиду по жертвам Голодомора

Панихиду отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата… Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой - только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент.

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Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.