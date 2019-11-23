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23.11.19 16:13

Акция "Зажги свечу памяти": украинцы чтят память жертв Голодомора

В рамках акции "Зажги свечу памяти" украинцы зажигают свечи возле мемориалов жертвам Голодомора и в окнах своих домов.

голодомор,свеча

В 16-00 в субботу, 23 ноября по всей стране началась акция "Зажги свечу памяти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Чтобы присоединиться к ней, достаточно зажечь свечу в окне своего дома.

Приобщиться к этой акции призывают в Институте национальной памяти.

Акция Зажги свечу памяти: украинцы чтят память жертв Голодомора 01

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

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В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

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