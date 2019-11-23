Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

В Киеве к посольству РФ пришли около 20 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". На воротах посольства они разместили плакаты с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".

"Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью", - сказал глава киевского областного центра "Объединение добровольцев" Юрий Кашпировский.

В Харькове к генконсульству РФ также вышли около двух десятков человек, сообщает "Громадське". Здесь в протеста приняли участие представители "Объединение добровольцев", активисты "Всемирного Движения Патриотов Украины", члены "Фрайкора" и ветераны боевых действий на Донбассе.

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"Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия — это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое", — рассказал ветеран войны на Донбассе и член "Объединения добровольцев" Александр Онищук.

В конце акции активисты расклеили листовки на заборе у здания консульства с надписью: "Тогда они могли спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Консульство в субботу было закрыто, поэтому к митингующим никто не вышел. Мероприятие прошло мирно. За порядком следили около 30 полицейских.

Во Львове полсотни представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного Движения Патриотов Украины пикетировали российское консульство в городе.

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"Мы напоминаем, что в Голодоморе виновата именно Россия. Поэтому мы пришли к российскому консульству. В этот день важно вспомнить, помянуть тех людей, которые погибли во время Голодомора", — рассказал Сергей Небельський активист "Объединения добровольцев".

Пикетчики расклеили листовки на заборе здания с надписью "Голодомор. Помним. Отомстим".

Из российского консульства к участникам акции также никто не вышел. Мероприятие прошло мирно.

Аналогичная акция состоялась в Одессе.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

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В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.