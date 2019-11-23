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23.11.19 17:15

"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора и заявил, что украинцы никогда не смогут забыть и простить преступление, виновником которого был сталинский режим.

"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Об этом он сказал на акции памяти жертв Голодомора в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что от искусственно организованного голода в 1932-33 гг., согласно разным исследованиям, погибли от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войны.

"Мы – украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", – подчеркнул глава государства.

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"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", – продолжил Зеленский.

Помимо президента, участие в акции приняли спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

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После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

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Также на Цензор.НЕТ: Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

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Автор фото — Олег Богачук

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