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23.11.19 18:20

Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Удалось достичь прогресса в дискуссиях о политике и реформах, которые могут стать основой для новой программы МВФ в Украине.

гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Пресс-служба правительства отмечает, что по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ.

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Эти реформы включают поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформы для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

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