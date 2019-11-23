Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские получили информацию о том, что Тенгиз Чарай, он же Тенго Питерский, незаконно находится в Украине и собирается ехать в Киев. Сотрудники Нацполиции задержали его ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп".

"Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, при себе имел лишь поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям", - сказано в сообщении.

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По данным следователей, Чарай был "коронован" в Санкт-Петербурге в 2004 году. У него за плечами - несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

В последние 3 года Тенго Питерский несколько раз незаконно пересекал границу Украины. Его задерживали и выдворяли в Турцию. В последний раз это случилось в октябре.

"Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чарй намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", - сообщили в полиции.

На Чарая составили протокол за нарушение правил пребывания в Украине. В ближайшее время его выдворят за пределы страны.

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