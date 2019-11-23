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23.11.19 19:22

Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС

Мужчина хотел пронести из Луганска на подконтрольную территорию 265 тыс. гривен в рюкзаке. 24-летняя девушка несла 335 тысяч гривен.

Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Попытки незаконного ввоза с неподконтрольной территории крупных сумм денег были пресечены сотрудниками ГФС, которые включены в состав Объединенных сил.

"Так, во время пешего пересечения КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска по направлению к с. Станица Луганская, 31-летний гражданин пытался с сокрытием в рюкзаке переместить через линию разграничения 265 000 гривен. Еще 335 000 гривен, с сокрытием от контроля, в этом же направлении, пыталась пронести гражданка 1995 года рождения", - сказано в сообщении.

Сотрудники ГФС сообщили об обоих случаях сотрудникам СБУ. Материалы направлены в отдел Национальной полиции ГУНП в Луганской области.

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Через КПВВ Станица Луганская пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС 01

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