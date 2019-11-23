Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники выяснили, что организаторы конвертцентра помогали "заказчикам" переводить средства и минимизировать налоги. Среди клиентов злоумышленников были около 20 коммерческих структур, а также несколько коммунальных и государственных предприятий.

"В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конвертцентра, злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей", - сказано в сообщении.

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При этом, отметили в СБУ, мужчина пытался при задержании угрожать оперативникам связями в правоохранительных органах.

"В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки", - добавили в пресс-центре.

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