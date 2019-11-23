Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак

Об этом рассказал корреспонденту Укринформа в Брюсселе начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб никоим образом не вовлечен в это расследование, этим занимаются соответствующие ведомства. Но мы беседовали по этому поводу с министром обороны, и приняли решение заказать независимую экспертизу не только этой партии, большую часть которой уже изъяли, и которая находится где-то в Государственном бюро расследований. Планируется взять на экспертизу несколько предыдущих партий, и тех, которые поступали после указанной партии бронежилетов. Мне нужно понимать, что есть в наличии у военнослужащих, которые сейчас на войне, чем и как они защищены", - сообщил начальник Генерального штаба.

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Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч - изъяты из пользования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали.

В то же время, генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил сомнение относительно меры пресечения, которая была выбрана для представителей Вооруженных сил, которых подозревают в причастности к поставке некачественных бронежилетов.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. Слушайте, у нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру. Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал - для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью? Это совершенно неправильно", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

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В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.