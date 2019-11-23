Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии

Об этом сообщает издание El Mundo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мужчин задержали 4 октября в Жироне, когда они ехали в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси Mercedes. Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".

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Национальный суд связывает обоих задержанных со старшим офицером российской военной разведки Денисом Сергеевым, по которому также ведется расследование.

Так, расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум два раза под именем Сергея Федотова, один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии.

"Федотова" называют служащим элитного военного подразделения 29155, который западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.

Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума. Следователи подозревают, что у ее членов была связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, что Мадрид считает незаконным.

Различные источники издания говорят, что хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.

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Напомним, испанские правоохранители расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытку Каталонии выйти из состава страны.

Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, которое дестабилизирует Европу, и в частности причастно к отравлению Скрипалей и попытке переворота в Черногории.