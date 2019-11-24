В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", - считает политик

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По его словам, в составе команды президента Зеленского он прилагает много усилий для того, чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены.

В частности, Ермак прокомментировал озвученные к нему вопросы в программе телеканала "Прямой". Он назвал манипуляцией и не соответствующим действительности утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

Помощник президента Украины указал, что ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально и проверить эти данные через соответствующие официальные реестры.

"То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - пояснил он.

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Ермак также отметил, что в отношении его общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором сам посол уже сделал заявление после того, как украинские СМИ начали распространять информацию, которые не соответствуют действительности.

"Во-вторых, мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней, и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов "Прямого" канала о том, что он "остался невредим", является неправдой", - заявил он.

При этом Ермак подчеркнул, что двери его кабинета всегда открыты для прессы, он очень уважает незаангажированных и объективных журналистов, их работу и готов отвечать на любые вопросы.

Напомним, журналисты сообщили, что у помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" есть общий бизнес с компанией "Сарыч".

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