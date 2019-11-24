Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак

Об этом в интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе рассказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, украинский военачальник отметил, что "вопрос Крыма" никогда не будет считаться закрытым.

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"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что сейчас Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды, и на это ни Украина, ни ее партнеры не будут закрывать глаз.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия ни хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО - Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии у нас был только что разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение", - отметил Хомчак.

Он вспомнил о недавнем визите Североатлантического совета в Одессу и выразил уверенность, что сотрудничество со странами НАТО в развитии военно-морских возможностей Украины значительно ускорит формирование современных ВМС Украины.

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"Такое сотрудничество не только поможет - оно ​​гораздо ускорит такую ​​работу. Потому что концепция у нас есть, стратегия, есть все соответствующие расчеты. Но, если мы будем делать это самостоятельно - это займет десятки лет. Мы понимаем, что построить корабль, или даже один катер - на это потребуются годы. Сейчас шаги являются реальными", - сказал начальник Генерального штаба.

Он напомнил, что американская сторона уже передала Украине два военных корабля типа Айленд (Island), вскоре после того, как на них будет поставлено ​​вооружение, они окончательно встанут в строй. Как ожидается, в следующем году американская сторона передаст Украине еще три таких скоростных патрульных катера, нарастит способности Украины в Черном море. В то же время, Украина продолжает прилагать усилия для развития комплексов береговой охраны, чтобы надежно защитить украинское побережье.