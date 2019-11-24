Наемники РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: в ВСУ без потерь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

3 обстрела наших позиций российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ; неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса.

Потерь с нашей стороны не зафиксировано.