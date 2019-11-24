Стопроцентная манипуляция. О деталях регистрации своего бизнеса я заранее сообщал, - Ермак о сюжете на "Прямом"

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"1. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" никогда не вело никакой хозяйственной деятельности. О чем мы заранее сообщили журналистам телеканала "Прямой".

2. Владелец другой доли в этом ООО - ООО "Сарыч" не имеет ко мне никакого отношения. Я не контролирую и не могу знать, кто и когда его перерегистрировал и на кого.

3. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, и я не могу его закрыть, поскольку не имею связи с другой стороной.

4. Даже если вы соучредитель ООО, а другой соучредитель - юридическое лицо (которое вам не принадлежит), и это юридическое лицо без вашего ведома продали кому, то это никак не свидетельствует, что вы как-то с этим связаны, или имеете на это какое-то влияние", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что обо всем этом заранее сообщил журналистам телеканала "Прямой", и поэтому считает сюжет о его связи с Ротенбергом стопроцентной манипуляцией.

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Напомним, на канале "Прямой" вышел материал о том, что новыми владельцами крымской компании "Сарыч, которая является соучредителем компании Ермака "Интерпромфинанс-безопасность", стали люди из орбиты российского олигарха Ротенберга. Таким образом, по утверждению журналистов, новые владельцы стали деловыми партнерами Ермака.