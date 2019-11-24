Наша задача не заменить таблички, а поменять образ мышления, - Бородянский о декоммунизации

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".

Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - пояснил он.

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Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"

"Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - сказал министр.