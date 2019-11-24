Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в Кельтском море в 21:10 UTC 22 ноября, примерно в 150 морских милях к западу от Бреста. Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка", - говорится в сообщении.

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В связи со случившимся судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест (Франция).

"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - отметили в благотворительной организации.