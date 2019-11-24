Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция"

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – сказала Поклонская.

Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".

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Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".