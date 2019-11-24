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24.11.19 13:54

Поклонская заявила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ, а на эфиры ток-шоу нужно звать "дельных депутатов из новой власти"

Предательница Украины, бывшая оккупационная "прокурор" Крыма, а теперь - депутат госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что в российских ток-шоу следует говорить "в Украине" и звать туда представителей новой украинской власти, ведь Киев стремится нормализовать отношения с Россией.

Поклонская заявила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ, а на эфиры ток-шоу нужно звать "дельных депутатов из новой власти"

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".

Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".

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Поклонская обратила внимание, что в ходе телешоу в РФ неправильно употребляют предлоги со словом "Украина".

"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – отметила Поклонская.

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