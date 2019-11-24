Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встреча главы министерства Андрея Загороднюка с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм состоялась полях Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны.

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Загороднюк находится в Галифаксе с визитом, в ходе которого уже провел встречи с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, а также с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером