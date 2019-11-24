Зеленский наградил орденами авторов произведений о Голодоморе Холланд и Эпплбаум

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 22 ноября обнародован на сайте главы государства.

Как говорится в указе, награды присуждены "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Вскоре в украинский прокат выходит фильм "Цена правды" о Голодоморе в Украине польского режиссера Агнешки Холланд (другое название "Гарет Джонс" или "Мистер Джонс").

Мировая премьера этой ленты состоялась 10 февраля в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

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