Зеленский наградил орденами авторов произведений о Голодоморе Холланд и Эпплбаум

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 22 ноября обнародован на сайте главы государства.
Как говорится в указе, награды присуждены "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".
Вскоре в украинский прокат выходит фильм "Цена правды" о Голодоморе в Украине польского режиссера Агнешки Холланд (другое название "Гарет Джонс" или "Мистер Джонс").
Мировая премьера этой ленты состоялась 10 февраля в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля.