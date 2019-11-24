Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете

Об этом сообщил председатель комитета Сената США по международным делам республиканец Джим Риш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Меры против строителей газопровода еще обсуждаются законодателями, однако, по словам Риша, "санкции дорого обойдутся" компаниям, участвующим в проекте. Сенатор рассчитывает, что принятые меры помогут остановить строительство магистрали.

Первый заместитель госсекретаря и потенциальный посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан ранее говорил, что остановка строительства "Северного потока-2" является первостепенной задачей США для обеспечения энергетической безопасности в Европе.

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Напомним, 30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.

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