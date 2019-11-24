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24.11.19 16:38

Из-за гололедицы во Львове резко выросло число ДТП

После дождя и образования гололеда на дорогах Львова и области резко возросло количество ДТП, а также количество обращений к городским травмпункты.

гололед,гололедица

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Zaxid.net.

По официальной информации, только во Львове 23 ноября произошло 84 автомобильных аварии. В предыдущие дни таких инцидентов было в два-три раза меньше. Большинство ДТП являются мелкими, лишь в четырех авариях на 23 ноября пострадали люди.

В то же время, как сообщили журналистам в пресс-службе львовской мэрии, в городские травмпункты по состоянию на обеденный час 23 ноября обратились 170 человек.

Львовские коммунальщики начали посыпать улицы песком. К посыпанию привлекли 12 пескоразбрасывателей, которые работали с 20:00 субботы и до утра воскресенья. Для посыпки тротуаров городская власть привлекла почти 800 дворников.

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Львовский метеоцентр предупреждает, что гололед на дорогах будет сохраняться в течение целого дня. Львовский горсовет просит водителей быть осторожными.

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