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24.11.19 16:49

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен

Членство Украины в НАТО пока не стоит на повестке из-за войны с РФ. Альянс не хочет вступать в прямой конфликт с Россией.

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен

Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил на Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину прямо сейчас... находящуюся в конфликте с Россией", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что НАТО не хочет войны с РФ, так как идея Альянса – предотвращать и сдерживать войну с Россией.

В то же время О'Брайен подтвердил, что США и дальше будут поддерживать Украину.

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе.

В соответствии с Военной доктриной Украины, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

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