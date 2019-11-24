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24.11.19 16:59

Консул Украины установил контакт с владельцем судна, на котором погиб украинский моряк

Сотрудник МИД обеспечивает все необходимые в ситуации гибели украинского моряка меры.

шторм

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры", - отметил Кирилич.

Ранее Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщил о смерти 57-летнего украинского моряка на сухогрузе ALMA в Кельтском море. Отмечается, что мужчина получил травмы в результате шторма.

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