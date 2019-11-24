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24.11.19 19:46

Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных. ФОТОрепортаж

Активисты требовали, чтобы руководство Одесского государственного цирка выполнило решение суда и перестало использовать во время выступлений животных.

одесса,цирк

В акции приняли участие около 100 человек. В их числе – зоозащитники, представители "Национального корпуса" и др., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люди пришли с плакатами: "Вместе с мехом вам передаются страдания животных", "Они сидят пожизненно. За что?", "Ваша шуба перед смертью мучилась и кричала", "Цирк – иллюзия любви", "Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений" и т. д.

Как отметили организаторы, еще в сентябре текущего года Одесский окружной административный суд запретил цирку содержать животных и показывать программы с их использованием в связи с тем, что в учреждении нет надлежащих условий для содержания зверей.

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Тем не менее, как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, цирк игнорирует решение суда и продолжает использовать зверей. В частности, в сегодняшнем представлении "Цирк на воде. Тайны Атлантиды" прибывшая по приглашению цирка труппа эксплуатирует краснокнижного бурого медведя.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, она лично видела, в каких "ужасающих условиях" содержатся звери в одесском цирке.

Пикетчики призвали горожан не покупать билеты в цирк, чтобы не спонсировать жестокое обращение к животным.

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Участники акции также вызвали полицию и передали правоохранителям заявление, в котором, в частности, изложены факты нарушений, имеющих место в цирке, и указывается на конкретное определение суда о вышеназванном запрете.

Кроме того, зоозащитники предлагали всем желающим поставить подписи под соответствующим обращение к Министерству культуры Украины.

Все фото – издания "Пушкинская"

Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 01
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 02
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 03
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 04
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 05
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 06
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 07
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 08
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 09
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Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 12

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