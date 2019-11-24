Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы отцифровываем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - отметил министр.

Он рассказал, что на первом этапе планируют оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина Украины.

"Что касается портала? На портале мы будем запускать первые услуги - это открытие ФЛП, это открытие ООО, это помощь при рождении и "Є-малятко". Это будут первые услуги", - сообщил Федоров.

По его словам, внутренняя задача власти - выйти на оцифровку и запуск четырех услуг в месяц, начиная с весны.

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"То есть мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон. Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - заявил Федоров.

Он сообщил, что в ноябре в тестовом режиме начали выдавать паспорта с электронной подписью.

"Я надеюсь, что в следующем году все в стране начнут их получать. Например (в мире таких решений очень мало), можно будет просто подключить карточку к смартфону и авторизоваться в приложении. Такие будут у нас "диджитальные фишки", - заявил Федоров.

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