С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения"

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение движение опубликовало на своей странице в сети Facebook.

Отмечается, что причиной избиения стал конфликт участника "С14" по поводу порядка организации мероприятия УИНП, который состоялся 21.11.19 в помещении "Просвиты".

"Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые как упомянутый конфликт выше были нам неизвестны", - отметили в движении.

В ходе драки избили Владислава и задели его друга, Вирослава, который разнимал конфликт.

"Особенно обидно, что и Влад, и Вирослав длительное время совместно с движением "Сич" проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь", - подчеркнули в "С14".

Движение осуждает нападение и считает, что независимо от причин, кровопролитие между украинскими патриотами недопустимо.

"Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории "Просвиты", к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится. Активист, который принял решение о драке, исключен из рядов нашего движения. Другой, который не участвовал в драке, но знал о нем, понесет дисциплинарное наказание", - подытожили в движении.

Напомним, в Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу. Есть травмы черепа, челюсти и носа.

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