Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что глава Минобороны Канады Саджан Харджит сохранил свой пост в новом правительстве Джастина Трюдо.

"Традиционно теплая и дружеская встреча с министром обороны Канады. Поздравил Харджита Сарджана с переутверждением на этой важной должности в новом правительстве. Уверен, это станет залогом неизменной поддержки Украины в сфере безопасности и сфере обороны", - отметил Порошенко.

"Мы должны и дальше совместно работать над увеличением военно-технической помощи Украине для отпора российской агрессии и в вопросе членства нашего государства в НАТО", - убежден Порошенко.

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