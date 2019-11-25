Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Уточняется, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких. - Ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

А вот его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни - не сообщают.

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего не известно.

Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

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