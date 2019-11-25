Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов:

- возле Тарамчук и Березового - из крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в штабе отметили, что российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса: "Так, около 18.00, во время обстрела украинских позиций в районе Березового Донецкой области, они из крупнокалиберных пулеметов одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре. Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население и, около 23:00, локализовать пожар. Жертв нет".

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.