Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Вместе с тем, председатель комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф , выступая по телеканалу CNN в воскресенье заявил, что Комитет может получить дополнительные свидетельства и провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов (rope a dope game) в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.