Там, где нет ничего, будет большее финансирование, - Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью ТСН.Тиждень.

"Первое, потому что я мама", - отмечает первая леди.

Узнав о проблемах детей, когда, по их словам, возле тарелки может пробежать таракан, или подают просроченное блюдо, Елена Зеленская решила найти пути улучшения качества питания в школах. Супруга президента призналась, что мечтает о государственном финансировании.

"Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть, там будет больше финансирование", - сказала Елена Зеленская.

Кроме того, она отмечает, что украинские школьники также поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов. Для этого Елена Зеленская примеряет иностранный опыт.

"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?" - говорит первая леди.

Школьники голосуют "за" бесплатные витамины. Они еще и предлагают воспитывать кулинарные привычки у взрослых, потому что сами уже сознательно относятся к тому, что едят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская

"Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей - это для употребления каждый день плохо. В понедельник хорошо. А во вторник - давайте еще и салатик добавим", - отмечает она.

Кроме этой реформы, которую вместе с командой готовили полгода, у Елены Зеленской еще немало и других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

"Я хочу что-то делать ради гендерного равенства. Против эйджизма, меня очень интересует безбарьерность и доступ всех людей ко всем услугам", - отмечает Елена Зеленская.

Первая леди говорит, что это действительно немалый объем работы, но замечает, это "совсем разные направления, в каждом из которых есть быстрые проекты и долгосрочные".

Напомним, ранее в интервью Vogue Елена Зеленская рассказала, что определиться со своими первоочередными задачам в статусе первой леди. По ее словам, она сосредоточит свою деятельность на реформировании школьного питания. Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому не удивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей - заболевания желудочно-кишечного тракта", - считает Зеленская.