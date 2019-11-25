В декабре можно будет пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал он.

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Он рассказал, что нормативно уже все готово для внедрения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2019 года к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тысяч человек.